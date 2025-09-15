  1. Anasayfa
İstanbul'da toplu ulaşım zammı yürürlüğe girdi: İşte yeni ücretler

İstanbul'da toplu ulaşım zammı yürürlüğe girdi: İşte yeni ücretler
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı. Tam bilet ücreti 27 liradan 35 liraya yükselirken, zamlı tarife bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Eylül ayı toplantısında toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapılmasına karar verildi. Zamlı tarife bugün itibariyle yürürlüğe girdi. 

Elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarıldı. 

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücretinin 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücretinin 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferi ücretinin 100,45 liradan 130,22 liraya çıkarıldı.

Taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseltildi.

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücretinin 16 liradan 21 liraya çıkarıldı.

Okul servis ücretlerinde, 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1757 liraya yükseltilirken, yeni tarifenin 15 Eylül'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

 

