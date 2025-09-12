  1. Anasayfa
İstanbul'da toplu ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife...

İstanbul'da toplu ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife...
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Tam bilet ücreti 27 TL'den 35 TL'ye yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasını içeren teklifi oy çokluğuyla kabul etti. Zamlı tarife 15 Eylül itibariyle geçerli olacak.

Toplu ulaşım ücretleri

  • Tam elektronik bilet: 27 TL → 35 TL

  • Mavi Kart aylık abonman: 2.120 TL → 2.748 TL

Deniz ulaşımı

  • Üsküdar – Eminönü: 34,20 TL → 44,33 TL

  • Kadıköy – Eminönü / Beşiktaş: 38,11 TL → 49,40 TL

  • Bostancı – Adalar: 100,45 TL → 130,22 TL

Taksi tarifeleri

  • Açılış ücreti: 42 TL → 54,50 TL

  • Km başı ücret: 28 TL → 36,30 TL

  • Saatlik zaman tarifesi: 350 TL → 453,71 TL

  • Kısa mesafe ücreti: 135 TL → 175 TL

Minibüs ücretleri

  • 0–4 km: 25 TL → 32,50 TL

  • 4–7 km: 26 TL → 34 TL

  • 7–11 km: 27 TL → 35 TL

  • 11–15 km: 28 TL → 36 TL

  • 15–20 km: 30 TL → 39 TL

  • Öğrenci: 16 TL → 21 TL

Okul ve personel servisleri

  • 0–1 km okul servisi: 2.605 TL → 3.376 TL

  • Personel servisi: 1.355 TL → 1.757 TL

