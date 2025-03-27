İstanbul'da toplu ulaşıma kısıtlama: Bazı duraklar kapatıldı
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Metro İstanbul, İmamoğlu protestoları nedeniyle bazı metro istasyonlarının kapatıldığını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yapılan eylemler nedeniyle toplu ulaşıma kısıtlama sürüyor.
Metro İstanbul, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.'' açıklamasını yaptı.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 27, 2025
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.
Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak…
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