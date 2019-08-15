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  3. 15 Ağustos 2019 08:15

İstanbul'da trafiğe kapalı yollar açıldı

Chelsea ile Liverpool arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçı nedeniyle kapatılan yollar bu sabah 05.30 itibariyle yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul'da trafiğe kapalı yollar açıldı
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Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan ve penaltılar sonucu Liverpool'un kazandığı UEFA Süper Kupa maçı öncesinde alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle kapatılan yollar sabah saat 05.30'da yeniden trafiğe açıldı.

Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa müsabakası öncesi, güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılan yollar maçın bitmesinin ardından sabah saat 05.30 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.

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DHA

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