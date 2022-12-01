İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü mesai bitiminde yağmurun da etkisiyle trafikte başlayan yoğunluk devam ediyor.

İstanbul'da mesai bitiminde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Maltepe ile Pendik arasında trafiğin her iki yönde yer yer yoğunlaştığı görülüyor.

TEM Otoyolunda ise Sultanbeyli Samandıra arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Sahil yolları ile TEM bağlantı yollarının da bazı bölümlerinde yer yer trafik ağır ilerliyor.

Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi Şile yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliş ve gidiş yönünde trafik yoğunluğu gözleniyor

Altunizade Tünel Şile yönü trafik yoğunluğu devam ediyor.

D-100 kara yolu Çamlıca Mevkisinde her iki yönde trafik yoğun ilerliyor

D-100 kara yolu Bostancı Mevkisinde ise her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

Avrupa yakasında D-100 karayolu Zincirlikuyu-Büyükçekmece yönünde yoğun trafik yaşanırken ters yönde ise yoğunluğun yer yer daha az olduğu görülüyor.

Basın Ekspres Yolunda çift yönlü, TEM otoyolu Metris Kavşağından Mahmutbey Kavşağına kadar yoğunluk yaşanıyor.

TEM Hasdal Kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında çift yönlü yoğunluk yaşanırken, Mahmutbey Kavşağından Esenyurt-Esenkent

Mevkisine kadar yoğunluk gözleniyor.

Bakırköy sahil yolunda ise lokal yoğunluk görülürken, D-100 bağlantı yollarında ise trafik yoğun seyrediyor.

Kocamustafapaşa Mevkisinden Anadolu yakası yönünde Avrasya tüneli girişinde yoğunluk gözleniyor.

Avcılar'an başlayan trafik, Tüyap'a kadar yoğun ilerliyor, anayol ve yan yolda bazı noktalarda tafik durma noktasına geldi.

Şehrin arterlerinde mesai sonrası başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) cep trafik uygulamasına göre yüzde 89'a ulaştı.