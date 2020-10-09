İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

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İstanbul'da Cuma iş çıkışı ve yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu saat 17.45 itibarıyla yüzde 80'e ulaştı.
TEM Otoyolu ve D - 100 Karayolu'nda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
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