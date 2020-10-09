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  3. 09 Ekim 2020 19:55

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da Cuma iş çıkışı ve yağmur nedeniyle trafik durma noktasına gelirken yoğunluk yüzde 80'lere ulaştı.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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İstanbul'da Cuma iş çıkışı ve yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu saat 17.45 itibarıyla yüzde 80'e ulaştı.

TEM Otoyolu ve D - 100 Karayolu'nda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. 

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