İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı.
14 Şubat Sevgililer Günü'nün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, kutlama yapmak isteyenler iş çıkış saatlerinde İstanbul genelinde trafiğe sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 83'e ulaştı. D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
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