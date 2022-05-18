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İstanbul'da trafik felç! Yüzde 80'i aştı

İstanbul'da trafik felç! Yüzde 80'i aştı

İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı.

İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu da arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.30 itibariyle yüzde 81'i buldu.

İş çıkışı toplu ulaşımda da yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk dikkat çekti.

Etiketler istanbul trafik
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