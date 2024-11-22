İstanbul'da trafik haritası kızardı
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İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.
İstanbul’da haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşandı. D-100 kara yolunda araçlar durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 18.30 itibarıyla trafik yüzde 80 olarak ölçüldü.
DHA
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