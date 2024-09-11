İstanbul'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari aracın, ara sokağa dönmeye çalışan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari aracın, ara sokağa dönmeye çalışan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sancaktepe yönünde ilerleyen otomobil, caddeden ara sokağa dönmek istediği sırada, Yenidoğan yönüne gitmekte olan hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırıma çıkarak bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü ve bir yolcuyu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza da yaralanan 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri cadde üzerinde başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA