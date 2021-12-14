İstanbul'da trafik kilitlendi

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yüzde 89 olarak ölçüldü.

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 18.30 sıralarında yüzde 89 seviyelerine kadar ulaştı.

DHA