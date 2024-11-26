İstanbul'da trafik kilitlendi
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İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.
İstanbul genelinde iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı. Anadolu yakasında D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde ve Avrupa Yakası'nın bazı noktalarında trafik durma noktasına geldi. Saat 19.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.
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