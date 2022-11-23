İstanbul'da trafik yoğunluğu 90'a ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü. Birçok noktada araçların adım adım ilerleyebildikleri görüldü.