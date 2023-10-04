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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da trafik yoğunluğu
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İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminde otoyol ve köprü girişlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde trafik çok yavaş ilerliyor. Edirne istikametinde yoğunluk Avcılar'dan başlarken özellikle Haramidere'de trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.

Basın Ekspres Yolu Mahmutbey istikametinde ve Şirinevler'de de Topkapı yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM bağlantı yolu Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere mevkilerinde de trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Bostancı, Maltepe ve Kartal mevkilerinde trafik yoğunluğu gözlenirken TEM Otoyolu Sabiha Gökçen-Ataşehir ve Çamlıca gişeler yönünde yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde de her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Etiketler İstanbul trafik
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