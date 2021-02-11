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  3. 11 Şubat 2021 18:21

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı!

İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 17.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı!
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İstanbul’da bugün öğleden sonra İBB Trafik Uygulamasında yoğunluğun yüzde 65’e çıktığı görüldü. Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğu ara yollarda da gözlendi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Şirinevler’den başlayan trafik, Cevizlibağ’a kadar uzanırken, Basın Ekspres Yolu Edirne istikameti ile Haliç Köprüsü'nden Sefaköy'e kadar trafik yoğunlaştı. 

İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 17.40 sıralarından itibaren yoğunluk yüzde 69'a yükseldi.

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