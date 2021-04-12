İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

İstanbul'da Ramazan öncesine denk gelen iş çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde yoğun trafik görülüyor.

Ramazan öncesine denk gelen iş çıkışında trafik yoğunluğu saat 17.40 itibariyle yüzde 71'e ulaştı.

Kent genelinde sokak kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak ve sabah 05.00'te sona erecek. Sahur da İstanbul'da kısıtlamanın olduğu saatlere denk gelecek.