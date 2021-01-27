İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.
Kar yağışının özellikle akşam saatlerinde etkinliğini arttırması bekleniyor. Bu durum trafik yoğunluğunu da etkiledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre saat saat 17.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.
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