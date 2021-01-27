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  3. 27 Ocak 2021 19:03

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti

İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesi trafik yoğunluğu gözle görünür şekilde artarken, saat 17.50 itibariyle yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışının özellikle akşam saatlerinde etkinliğini arttırması bekleniyor. Bu durum trafik yoğunluğunu da etkiledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre saat saat 17.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

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