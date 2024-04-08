İstanbul'da trafikte baltalı saldırı

İstanbul'un Güngören ilçesinde trafikte yol verme konusunda yaşanan anlaşmazlık, iki sürücü arasında fiziksel bir kavgaya dönüştü. Kavganın şiddeti artarak, bir sürücü diğerinin kafasına bir baltayla vurdu. Olaya tanık olan çevredekilerin müdahalesiyle son bulan olayın ardından, baltalı sürücü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde akşam saatlerinde iddialara göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler, araçlarından inerek yolda kavga etmeye başladı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı sırada, sürücülerden biri, aracından aldığı baltayla tartıştığı sürücünün kafasına vurdu Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.