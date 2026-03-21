İstanbul'da tramvay arızası: Yolcular yürümek zorunda kaldı
İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda Mithatpaşa Tramvay Durağında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Arıza nedeniyle yolcular yürümek zorunda kaldı.
Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle Mithatpaşa Tramvay Durağı kapatıldı. Bu süreçte tramvay seferleri Kabataş-Akşemsettin ile Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildi. Durakta bekleyen bazı yolcular arıza nedeniyle yürümeyi tercih ederken, tramvayı kullanmak üzere gelen yolcular ise görevliler tarafından durağın kapalı olduğu bilgisi verildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi, Mithatpaşa Tramvay Durağı yeniden seferlere açıldı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol