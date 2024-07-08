İstanbul'da tramvay hattında arıza

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bir süre sonra seferler normale döndü. Metro İstanbul'dan yapılan diğer bir açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında seferler normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

AA