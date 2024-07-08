  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da tramvay hattında arıza

İstanbul'da tramvay hattında arıza

Güncelleme:

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bir süre sonra seferler normale döndü. Metro İstanbul'dan yapılan diğer bir açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında seferler normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

 

 

AA

Etiketler istanbul tramvay hattı kabataş bağcılar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
300 milyonluk vurgunda banka müdürünün ifadesi ortaya çıktı 300 milyonluk vurgunda banka müdürünün ifadesi ortaya çıktı Survivor Nefise Karatay'ın ''adada ilişki'' yorumu olay oldu Survivor Nefise Karatay'ın ''adada ilişki'' yorumu olay oldu Bakan Bolat'tan tepki çeken sözler: ''Afganlar giderse hayvancılık biter'' Bakan Bolat'tan tepki çeken sözler: ''Afganlar giderse hayvancılık biter'' TÜİK'in sır gibi sakladığı madde fiyatları ortaya çıktı TÜİK'in sır gibi sakladığı madde fiyatları ortaya çıktı Turizmde korkulan oldu: Yerli yurt dışına kaçıyor, yabancı turist artık gelmiyor Turizmde korkulan oldu: Yerli yurt dışına kaçıyor, yabancı turist artık gelmiyor 2024'ün en az satan otomobilleri belli oldu 2024'ün en az satan otomobilleri belli oldu Suriyeli sanılmaktan korktuğu için ''Suriyeli değilim'' pankartıyla geziyor Suriyeli sanılmaktan korktuğu için ''Suriyeli değilim'' pankartıyla geziyor Düşük maaş alan emeklilere zam kararı Düşük maaş alan emeklilere zam kararı 69 yaşında diplomasını bozkurt işaretiyle aldı 69 yaşında diplomasını bozkurt işaretiyle aldı Suriyelinin evinden 17 kaçak göçmen çıktı: Kişi başı bin TL'ye kiralamış Suriyelinin evinden 17 kaçak göçmen çıktı: Kişi başı bin TL'ye kiralamış
En düşük emekli maaşına ayar geliyor: Rakam belli oldu En düşük emekli maaşına ayar geliyor: Rakam belli oldu Türkiye'nin en büyük 3. dağında dikkat çeken manzara Türkiye'nin en büyük 3. dağında dikkat çeken manzara