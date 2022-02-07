İstanbul'da tramvay hattında arıza! Seferler aksadı, yolcular yürüdü

İstanbul Fatih'te tramvay hattının bazı noktalarında raylarda kırılma olunca seferler durdu. Seferler 2 durak arasında aksarken, bazı yolcular yürüdü.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıkzade ile Çapa durakları arasında saat 17.00 sıralarında rayların bazı noktalarında kırılma oldu. Seferler 2 durak arasında durduruldu. Ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada. "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yusufpaşa ve Çapa istasyonlarından aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi. Bunun üzerine bazı yolcular bu mesafeyi yay olarak, kat etti. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderildi. Seferler normal seyrine döndü.