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  3. 26 Temmuz 2020 12:57

İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle İstanbul Valiliği kararıyla durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri 4 günlük aranın ardından normale döndü.

İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü
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Metro İstanbul, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii açılışı nedeniyle valilik kararıyla durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri 4 günlük aranın ardından normale döndüğünü duyurdu.

Açıklama şöyle:

* T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arası yapılmaya başlanmıştır. İyi yolculuklar dileriz…

NE OLMUŞTU?

Danıştay kararı ile müzeden camiye çevrilen Ayasofya Camii’ndeki vatandaş yoğunluğu nedeniyle Valilik kararıyla seferler durdurulmuş, bazı metro seferlerinde de iptaller yaşanmıştı.

Kararı uygulayan kadın makinist bir grubun saldırısına uğramıştı.

Valilik o saldırıyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu ama gözaltına alınan olup olmadığı konusunda henüz bilgi verilmedi.

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