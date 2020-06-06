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  3. 06 Haziran 2020 16:03

İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılıyor.

İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama
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Bağcılar-Kabataş tramvay hattında gelen teknik arıza nedeniyle Çapa ve Cevizlibağ durakları arasında sefer yapılamıyor. Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar durakları arasında seferlerin devam ettiği tramvay hattında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Topkapı durağında arızanın giderilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan arıza olduğu için tramvay içerisindeki vatandaşlar otobüs duraklarına yönlendiriliyor. Arıza olduğunu bilmeden tramvay durağına gelen vatandaşlar ise geri dönüyor.

DHA

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