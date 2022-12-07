İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle, seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu. Yolcular, tramvaydan inerek, yollarına yaya olarak devam ederken, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

DHA