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İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

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İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle, seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu. Yolcular, tramvaydan inerek, yollarına yaya olarak devam ederken, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

DHA

Etiketler istanbul tramvay seferleri arıza
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