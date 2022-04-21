  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da TÜGVA binasına bombalı saldırı

İstanbul'da TÜGVA binasına bombalı saldırı

İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'ya bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

 Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı ay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler patlama tügva istanbul patlama oldu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elektronik sigara ile , duman bulutu gibi gezenlere müjde (!)
Hakan Peker sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Sedat Peker'in avukatı açıkladı; işte Peker ile BAE arasındaki anlaşma
Entrika adasına dönen Survivor'da Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı hakkında bomba iddia
''6'lı muhalefet Türkiye'yi yönetebilir mi'' anketinden dikkat çeken sonuç
Suriyeli, Afgan, Pakistanlı derken... Şimdi bir de onlar çıktı!
AK Partili eski kadın milletvekilinden ''parti içi mobbing'' iddiası
İstanbul'da zincirleme kaza! İETT otobüsü 6 araca çarptı
Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu altın, gümüş ve doların ''neyi'' beklediğini açıkladı
WhatsApp'ta paralı üyelik dönemi başlıyor