İstanbul'da tüm işletmelere ses ve görüntü kaydı zorunluluğu getirildi

Güncelleme:

İstanbul’da tüm işletmelere 24 saat kesintisiz ses-görüntü kaydı yapılması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi.

İstanbul Valiliği'nde 'Gıda güvenliği' toplantısı düzenlendi. Toplantıda gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla 8 karar alınırken Vali Gül, "2025 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 ay içerisinde 196 bin denetim yapıldı. Sağlıklı gıda ve konaklama alanında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği, içebileceği ve konaklayabileceği alanları sağlamak bizim görevimiz" dedi.

İstanbul'da sağlıklı gıdaya erişimi güvence altına almak ve halk sağlığını korumaya yönelik uygulanacak tedbirlerin görüşüldüğü Gıda Güvenliği Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği Lale Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kent genelinde yürütülen gıda denetimleri, alınan önlemler, mevcut uygulamalar ve yeni kararlar değerlendirildi. Toplantıya, Vali Yardımcıları Hasan Gözen, Cengiz Karabulut ve Dr. M. H. Nail Anlar'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Remzi Albayrak, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyürek, üniversite temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile başkan vekilleri, il müdürleri, meslek odaları temsilcileri, gıda mühendisliği alanında uzman akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

'GIDA KONUSUNDA TOLERANSIMIZ SIFIR'

Toplantıda konuşan Vali Davut Gül, son günlerde yaşanan gıda zehirlenmelerine dikkat çekerek, “Son günlerde ilimizde meydana gelen gıda zehirlenmesi meselesini önlemek için bir aradayız. 4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha olmaması için bugün bu heyet toplandı. 2025 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 ay içerisinde 196 bin denetim yapıldı. Alanda olabildiğince denetimlerin yapıldığını görüyoruz. Personelin eğitimi, işletme sahiplerinin eğitimi ve vatandaşlarımızın duyarlılığı bu işin temelini oluşturuyor. Sadece güvenlik derken asayiş alanını kastetmiyoruz. Sağlık ve gıda güvenliği de bu alana dahil. Yapmamız gereken, mevcut mevzuatı kesintisiz uygulamak. Gerek gıda gerekse de diğer alanlarda kısacası vatandaşımızı ilgilendiren alanlarda toleransımız sıfır. Sağlıklı gıda ve konaklama alanında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği, içebileceği ve konaklayabileceği alanları sağlamak bizim görevimiz. Başta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere denetimlerde emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorumö ifadelerini kullandı.

Vali Gül toplantıda ayrıca vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı, işletmelerde karekod uygulamasını kullanarak, bulundukları işletmenin gıda ekipleri tarafından en son ne zaman denetlendiğine dair bilgilere ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

TOPLANTIDA 8 KARAR ALINDI

Toplantıda gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla 8 karar alındı. Bu karalara göre, İstanbul'da sokak satıcılarına ve işletme sahiplerine yapılan denetimler artırılacak. Gıda satışı yapan işletmelerden istenen 'satılan numunelerin 72 saat korunması' şartı titizlikle uygulanacak. Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde bulunması gereken soğuk zincirde aksaklıklara, yerel yönetim ve denetim ekipleri kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek. İl genelinde gıda denetim komisyonları kurularak 24 saat usulüne göre gıda denetimleri gerçekleştirilecek. İşletme sahipleri ve çalışanlar, gıda güvenliği ve hijyen eğitimlerine tabi tutulacak. Standartlara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunluluğu getirilirken ilaçlama hizmeti veren firmalar, denetime tabi tutularak, standartlara uymadığı tespit edilenler hakkında idari ve adli işlem başlatılacak. Denetimler sırasında bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlemin yanı sıra savcılıklara suç duyurusunda da bulunulacak.

2025 DENETİM RAPORU AÇIKLANDI

Toplantıda ayrıca İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yapılan denetimler açıklandı. 11 aylık dönemde 135 bin 778 gıda işletmesine 196 bin 504 denetim yapıldığı açıklanırken uygunsuzluklar tespit edilen 8 bin 199 işletmeye 506 milyon 457 bin 754 lira ceza yazıldığı aktarıldı. Ayrıca 79 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, 237 işletmenin ise faaliyetten menedildiği aktarıldı. İşletmelerden 6 bin 745 numune alınarak incelendiği de belirtildi.

