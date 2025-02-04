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İstanbul'da uçak seferlerine ''kar'' engeli: 5-6-7 Şubat'ta bazı seferler yapılamayacak

İstanbul'da uçak seferlerine ''kar'' engeli: 5-6-7 Şubat'ta bazı seferler yapılamayacak
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AJet, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 3 gün boyunca bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir" denildi. 

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından alınan kararlar açıkladı. Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada , "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 06.02.2025 tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 07.02.2025 tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.  

Atkıları, bereleri hazırlayın; hava buz kesecek, kar geliyor...Atkıları, bereleri hazırlayın; hava buz kesecek, kar geliyor...Yaşam

 

DHA

Etiketler istanbul ajet uçak seferleri akom
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