İstanbul'da ücretsiz yol dönemi bitiyor iddiası: ''TEM O-2 Hattı 25 yıllığına satılıyor''
Güncelleme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul ulaşımında deprem etkisi yaratacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Halihazırda ücretsiz olan İstanbul 2. Çevre Yolu'nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını öne süren Yavuzyılmaz, Mahmutbey’den FSM Köprüsü’ne kadar olan güzergahta uygulanabilecek ücret tarifesini paylaştı.

İstanbul trafiğinin can damarı olan ve kamu tarafından ücretsiz olarak işletilen çevre otoyolları hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü de içine alan İstanbul 2. Çevre Yolu (O-2) hattının özelleştirme hazırlığı içinde olduğunu savundu.

Mahmutbey’den Çamlıca’ya paralı geçiş haritası

Yavuzyılmaz’ın CİMER yanıtları ve Karayolları raporlarına dayandırdığı iddiasına göre, Mahmutbey’den başlayıp FSM Köprüsü üzerinden Çamlıca’ya uzanan 38 kilometrelik hattın özelleştirilmesi planlanıyor.

CHP’li vekilin paylaştığı olası tarifeye göre;

Metris-Hasdal arası: 31 TL
Hasdal-Levent arası: 17 TL
Kavacık-Şile ayrımı: 26 TL gibi rakamlar gündeme gelebilir.

2025 yılı verilerine göre bu hattı yıllık yaklaşık 416 milyon aracın kullandığını belirten Yavuzyılmaz, özelleştirme gerçekleşirse vatandaşın cebinden çıkacak tutarın devasa boyutlara ulaşacağını savundu. Yavuzyılmaz'ın hesabına göre; şirketler bir yılda 6 milyar lira, 25 yılda ise toplam 151 milyar lira (yaklaşık 3,4 milyar dolar) gelir elde edebilir.

Sadece İstanbul değil, 5 büyük şehir iddiası

Deniz Yavuzyılmaz, bu planın sadece İstanbul ile sınırlı olmadığını, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 5 çevre otoyolunun (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep) benzer bir modelle özelleştirilmek istendiğini hatırlattı. Toplam 275 kilometrelik bu hatların devri halinde şirketlerin 542 milyar lira gelir sağlayabileceği öne sürülüyor.

Portekiz’deki gizli görüşmeler iddiası

Özelleştirme tartışmaları, Reuters’ın "Özelleştirme İdaresi ve danışman şirket EY'nin Portekiz'de Avrupalı otoyol işletmecileriyle görüştüğü" haberiyle daha da alevlenmişti. Yavuzyılmaz, bu süreci "seçim finansmanı sağlamak için vatandaşı soyma planı" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

 

Etiketler Deniz Yavuzyılmaz otoyol İstanbul 2. Çevre Yolu özelleştirme TEM otoyolu FSM Köprüsü Mahmutbey Çamlıca geçiş ücreti Karayolları Genel Müdürlüğü
