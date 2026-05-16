  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi Finali alarmı: Bu yollar 4 gün boyunca trafiğe kapatılacak!

İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi Finali alarmı: Bu yollar 4 gün boyunca trafiğe kapatılacak!

İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi Finali alarmı: Bu yollar 4 gün boyunca trafiğe kapatılacak!
Güncelleme:

İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş Park'ta oynanacak Freiburg - Aston Villa maçı için 17-20 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak yollar açıklandı.

İstanbul Beşiktaş'ta oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle ulaşımda dev kısıtlama başlıyor. Emniyet Müdürlüğü, 17-20 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yolları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif rotaları duyurdu.

20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park’ta gerçekleşecek Freiburg - Aston Villa final müsabakası ve teknik hazırlıklar kapsamında Beşiktaş genelinde geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Yarın saat 07.00 itibarıyla başlayacak kısıtlamalar, maç bitimine kadar kademeli olarak devam edecek.

Hangi Yollar Kapalı?

Emniyetten yapılan açıklamaya göre; Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine tamamen kapatılacak. Sürücülerin yarın sabah saatlerinden itibaren bu bölgedeki trafik yoğunluğuna karşı tedbirli olmaları istendi.

Alternatif Güzergahlar

Kapatılan yollar nedeniyle trafiğe çıkacak olan vatandaşlar için alternatif rotalar da belirlendi. Trafik akışının sürekliliğini sağlamak amacıyla; Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi ana alternatif güzergahlar olarak kullanılabilecek. Yetkililer, maç günü toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini öneriyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Tankerle su taşınan Sülüklü Göl küllerinden doğdu
Tankerle su taşınan Sülüklü Göl küllerinden doğdu
Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar
Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar
Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı!
Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı!
Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı
Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı
Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında hareketlilik başladı
Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında hareketlilik başladı
Sokak ortasında kan donduran görüntüler: Sopayla başına defalarca vurdular!
Sokak ortasında kan donduran görüntüler: Sopayla başına defalarca vurdular!
Etiketler UEFA Avrupa Ligi finali Avrupa Ligi finali avrupa ligi final maçı istanbul istanbul trafiği Beşiktaş kapatılan yollar alternatif güzergahlar Emniyet Futbol spor dolmabahçe Aston Villa Freiburg
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MİT'ten ajan avı! Casusluk ağı çökertildi; 7 kişi tutuklandı MİT'ten ajan avı! Casusluk ağı çökertildi; 7 kişi tutuklandı Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem: Kuruşu kuruşuna iade edilecek! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem: Kuruşu kuruşuna iade edilecek! İstanbul'daki çocuk cinayetinde çocu kaktil zanlılarını suç makinesi çıktı! İstanbul'daki çocuk cinayetinde çocu kaktil zanlılarını suç makinesi çıktı! İstanbul'da kaybolan kadını boğup, cesedini parçalayıp Kırşehir'e gömmüşler! İstanbul'da kaybolan kadını boğup, cesedini parçalayıp Kırşehir'e gömmüşler! Milyonlarca öğrenciye müjde: Öğrenci affı Meclis yolunda! İşte tüm başvuru şartları ve kapsamı... Milyonlarca öğrenciye müjde: Öğrenci affı Meclis yolunda! İşte tüm başvuru şartları ve kapsamı... Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti! MSB'den ''Seferberlik Emri'' SMS'leri için beklenen açıklama geldi MSB'den ''Seferberlik Emri'' SMS'leri için beklenen açıklama geldi Emtia uzmanı Zafer Ergezen'den altın ve gümüşte yeni tahminler Emtia uzmanı Zafer Ergezen'den altın ve gümüşte yeni tahminler Cem Küçük’ten gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şoke eden iddialar Cem Küçük’ten gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şoke eden iddialar Mezarlıkta kan donduran olay! Varilin içinden 21 cenin çıktı! Mezarlıkta kan donduran olay! Varilin içinden 21 cenin çıktı!
Doğadan topladığı bitki hayatını kararttı: 699 bin TL ceza! Doğadan topladığı bitki hayatını kararttı: 699 bin TL ceza! Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı! Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı! İstanbul'da kentsel dönüşüm yıkımı kabusa dönüştü! İstanbul'da kentsel dönüşüm yıkımı kabusa dönüştü! Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı Fatma Soydaş’tan ''açılacak mısın'' sorusuna olay yanıt Fatma Soydaş’tan ''açılacak mısın'' sorusuna olay yanıt Erdoğan'dan kulisleri sallayacak yeni transfer sinyali Erdoğan'dan kulisleri sallayacak yeni transfer sinyali Kavurucu yaza hazır ol Türkiyem! Tarihin en güçlü 'Süper El Nino"su geliyor Kavurucu yaza hazır ol Türkiyem! Tarihin en güçlü 'Süper El Nino"su geliyor Tatil cennetinde kabus: Köpek balığı saldırısı can aldı Tatil cennetinde kabus: Köpek balığı saldırısı can aldı Yoğun bakıma alınmıştı: Kadir İnanır'ın son sağlık durumu açıklandı Yoğun bakıma alınmıştı: Kadir İnanır'ın son sağlık durumu açıklandı Sokak ortasında dehşet: Silahla vurulan kadın berbere sığındı! Sokak ortasında dehşet: Silahla vurulan kadın berbere sığındı!