İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi Finali alarmı: Bu yollar 4 gün boyunca trafiğe kapatılacak!

İstanbul Beşiktaş'ta oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle ulaşımda dev kısıtlama başlıyor. Emniyet Müdürlüğü, 17-20 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yolları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif rotaları duyurdu.

20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park’ta gerçekleşecek Freiburg - Aston Villa final müsabakası ve teknik hazırlıklar kapsamında Beşiktaş genelinde geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Yarın saat 07.00 itibarıyla başlayacak kısıtlamalar, maç bitimine kadar kademeli olarak devam edecek.

Hangi Yollar Kapalı?

Emniyetten yapılan açıklamaya göre; Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine tamamen kapatılacak. Sürücülerin yarın sabah saatlerinden itibaren bu bölgedeki trafik yoğunluğuna karşı tedbirli olmaları istendi.

Alternatif Güzergahlar

Kapatılan yollar nedeniyle trafiğe çıkacak olan vatandaşlar için alternatif rotalar da belirlendi. Trafik akışının sürekliliğini sağlamak amacıyla; Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi ana alternatif güzergahlar olarak kullanılabilecek. Yetkililer, maç günü toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini öneriyor.