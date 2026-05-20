İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi Finali alarmı! Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı

Beşiktaş Park'ta oynanacak Aston Villa - SC Freiburg UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle İstanbul'da bugün bazı kilit yollar trafiğe kapatıldı. Şehit Mehmet Caddesi ve Bomonti-Dolmabahçe Tüneli gibi noktalar ulaşıma kapanırken, Emniyet Müdürlüğü sürücüler için alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul, bu akşam Avrupa futbolunun en prestijli karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, kent trafiğinde de olağanüstü önlemler devrede.

Aston Villa ile SC Freiburg arasında Beşiktaş Park'ta saat 22.00'de oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle, stadyum çevresindeki birçok kilit arter araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, maça gidecek taraftarların ve günlük rotasını kullanacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kapsamlı bir trafik düzenlemesi ve alternatif yol planı yayınladı.

Hangi Yollar Ne Zamana Kadar Kapalı Kalacak?

Emniyet yetkililerinden alınan son bilgilere göre, trafik kısıtlamaları maç saatinden çok daha önce, sabah saat 07.00 itibarıyla başladı. Alınan önlemler kapsamında Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları, Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri müsabaka tamamen sona erene kadar araç geçişine kapalı tutulacak.

Sürücüler İçin Alternatif Güzergahlar Belirlendi

Kapatılan yollar nedeniyle İstanbul trafiğinde özellikle iş çıkış saatlerinde ciddi bir yoğunluk yaşanması bekleniyor. Trafik ekipleri, bu bölgeleri kullanmak zorunda olan sürücüler için alternatif rotalar oluşturdu.

Bölgedeki kilitlenmelerden kaçınmak isteyen sürücülerin Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi güzergahlarını alternatif yol olarak kullanmaları büyük önem taşıyor.

Toplu Taşımayı Tercih Edin

Böylesine dev bir uluslararası spor organizasyonunun kent trafiğine getireceği ek yük göz önüne alındığında, stadyum ve çevresine özel araçla gitmek ciddi zaman kayıplarına yol açabilir. Yetkililer, karşılaşma öncesi ve sonrasında bölgede oluşacak aşırı yoğunluğa dikkat çekerek, hem maça gidecek taraftarların hem de o istikameti kullanacak vatandaşların metro, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini önemle tavsiye ediyor.

