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  3. 24 Aralık 2017 17:43

İstanbul'da ürküten olay ! Kıyıya vurdular

İstanbul'da çok sayıda vatoz, kalkan, sübye, ahtapot ve mezgit gibi deniz canlıları karaya vurdu.

İstanbul'da ürküten olay ! Kıyıya vurdular
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Balıkçılar sabah saatlerinde, Maltepe Küçükyalı sahilde çok sayıda vatoz, kalkan ve kalamarın kıyıya vurduğunu gördü. Deniz canlılarının bazılarının hareketsiz olduğunu, bazılarının oldukça yavaş hareket ettiğini gören ve böyle bir şeyi ilk kez gördüklerini söyleyen balıkçılar durumu yetkililere bildirdi. Durumu şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar bu anları cep telefonuyla kaydetti. 

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

"ŞOKUN VERDİĞİ SONUÇ DİYE TAHMİN EDİYORUM"

DHA'nın aktardığına göre, Prof. Dr. Yelda Aktan, "Öncesinde bir bilimsel çalışma yapmadık ama muhtemelen birkaç gündür devam eden soğuk hava şartları, yağmurlar, balıkçıların dediğine göre su da geriye çekilme varmış; muhtemelen tabakalar arasında ani değişim meydana geldi. Balıklar şoka girerek daha sakin, daha ılık ve sıcak bölgeleri tercih etmeye başladılar. Şokun verdiği sonuç diye tahmin ediyorum. Oksijen muhtemelen doygunluk seviyesindedir; ama tabi ölçüm yapıp bakmak lazım. Genelde ilk bakışta söyleyebileceklerim bunlar" dedi.

"ANALİZ YAPIP BAKMAK LAZIM"

"Bazı balıkçılar balıkları toplamışlar. Bu balıkların yenmesinde herhangi bir sıkıntı olur mu?" şeklinde soruya Aktan, "Önce bir bakmak lazım, neden acaba bu halde diye. Mesela toksik bir türden kaynaklı olabilir, onların etkisiyle de olabilir. Analiz yapıp bakmak lazım" diye cevap verdi.

DHA

sahil , kıyı , istanbul
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