İstanbul'da vahşet! Engelli ağabeyini öldüren zanlının itirafı şoke etti

İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan korkunç olayda, bir kişi zihinsel engelli olduğu öğrenilen ağabeyini öldürdü. Gözaltına alınan zanlı cinayeti itiraf ettiği ilk ifadesinde, acılarından kurtarmak için ağabeyini öldürdüğünü söyledi.

Büyükçekmece'deki cinayet, dün akşam saat 20.30 sıralarında Güzelce Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen K.K. (35) evlerinde kardeşi İbrahim E.K. (28) tarafından silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. K.K.'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, İbrahim E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. "ACILARINDAN KURTARMAK İÇİN..." Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim E.K., cinayeti itiraf ettiği ilk ifadesinde acılarından kurtarmak için ağabeyini öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulunurken, K.K.'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kardeş İbrahim E.K.'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.