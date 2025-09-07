  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'nin çağrısı sonrası İstanbul'da valilikten 6 ilçesi için 3 günlük yasak kararı!

İstanbul'da valilikten 6 ilçesi için 3 günlük yasak kararı

İstanbul'da valilikten 6 ilçesi için 3 günlük yasak kararı
Güncelleme:

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 3 gün süreyle gösteri ve eylemleri yasakladığını duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü CHP İl Başkanlığı'na gideceğini açıklamasının ardından CHP Gençlik Kolları, CHP binasında toplanma çağrısında bulunmuştu.

CHP Gençlik Kolları'ndan yapılan bu çağrının ardından İstanbul Valiliği yaptığı basın duyurusuyla kentte bazı ilçelerde 3 gün süreyle gösteri ve eylemlerin yasaklandığı bilgisini verdi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00'dan 10.09.2025 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır."

 

text-ad
Etiketler istanbul istanbul valiliği yasak eylem gösteri yürüyüş kayyum gürsel tekin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu cennetinden 5 ay sonra müjdeli haber! Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu cennetinden 5 ay sonra müjdeli haber! Araçlarının önünü kesip av tüfeğiyle öldürdüler, kaçarken kaza yapınca yakalandılar! Araçlarının önünü kesip av tüfeğiyle öldürdüler, kaçarken kaza yapınca yakalandılar! Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi! Balıkesir'de peşpeşe 2 deprem birden... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi! Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konseri +18 konseri için ''teşhircilik'' soruşturması başlatıldı Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konseri +18 konseri için ''teşhircilik'' soruşturması başlatıldı Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran'dan tarihi teklif Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran'dan tarihi teklif İzmir’de genç kadın pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı İzmir’de genç kadın pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı Öğrencileri mağdur eden tuzak! Şeytanın bile aklına gelmezdi! Öğrencileri mağdur eden tuzak! Şeytanın bile aklına gelmezdi! Barış Yarkadaş'a canlı yayında Cem Küçük'lü skandal tehdit Barış Yarkadaş'a canlı yayında Cem Küçük'lü skandal tehdit Ünlü deprem profesöründen ''ölü faylar dirildi'' uyarısı: ''Deprem fırtınası devam edecek!'' Ünlü deprem profesöründen ''ölü faylar dirildi'' uyarısı: ''Deprem fırtınası devam edecek!'' Yolcu uçaklarında Euro kuruyla fahiş içme suyu rezaleti son buldu Yolcu uçaklarında Euro kuruyla fahiş içme suyu rezaleti son buldu
Türkiye'yi terk edip ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Türkiye'yi terk edip ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Manifest grubunun jartiyerleri, mini şortları Cumhurbaşkanlığı'nı da rahatsız etti Manifest grubunun jartiyerleri, mini şortları Cumhurbaşkanlığı'nı da rahatsız etti Türkiye'de bugünün kahramanı patenci bir Rus uyruklu kadın oldu... Türkiye'de bugünün kahramanı patenci bir Rus uyruklu kadın oldu... Piyasaların bir bileni İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcısı için tarih verdi Piyasaların bir bileni İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcısı için tarih verdi Manifest soruşturmasına Jennifer Lopez konseri hatırlatmalı tepki! Manifest soruşturmasına Jennifer Lopez konseri hatırlatmalı tepki! Zeka yapay olunca... Yapay zeka mahkemede mağdur etti Zeka yapay olunca... Yapay zeka mahkemede mağdur etti Şehir eşkıyaları ortalığı karıştırdı; 2'si polis 4 yaralı var! Şehir eşkıyaları ortalığı karıştırdı; 2'si polis 4 yaralı var! Prof. Dr. Ahmet Ercan'den büyük deprem endişesine dikkat çeken yanıt Prof. Dr. Ahmet Ercan'den büyük deprem endişesine dikkat çeken yanıt Güzel oyuncu yaz bitse de yaz tatilini bitirmedi; bikinili pozlarıyla mankenlere meydan okudu Güzel oyuncu yaz bitse de yaz tatilini bitirmedi; bikinili pozlarıyla mankenlere meydan okudu