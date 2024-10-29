İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları nedeniyle, kentteki vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları nedeniyle kentte gemi trafiği geçici olarak çift yönlü olarak askıya alındı. İstanbul’da bu sebeple bazı vapur seferleri de sekteye uğradı.

Şehir Hatları AŞ’nin açıklamasında yat yarışları kapsamında İstanbul Boğazı’nda yerel deniz trafiğinin kapatıldığına dikkat çekildi.

Kurumun açıklamasında, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında seferlerin geçici olarak iptal edildiğine dikkat çekildi.