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  3. 02 Kasım 2019 17:53

İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İstanbul'da yat yarışları nedeniyle Boğaz trafiği kapatıldı. Şehir Hatları, saat 16.00 itibariyle vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Saat 17.00 itibariyle seferler normale döndü.

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İstanbul Boğazı, yat yarışları nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, ''Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz saat 16.00 itibariyle iptal edilmiştir'' denildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada seferlerin yeniden başladığı duyuruldu. Açıklamada, "17:00 itibariyle deniz trafiği açılmış olup tüm seferlerimiz hizmet vermektedir." denildi.

DHA

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istanbul , vapur
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