İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da vapur seferlerinde aksamalar yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları AŞ tarafından, aksamalara dair açıklama yapıldı.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle vapurların Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında Avcılar'a, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında ise Moda'ya uğrayamadığı belirtildi.
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