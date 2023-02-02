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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
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İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadığı bildirildi. Yapılan açıklamada, seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşabileceği kaydedildi.

İstanbul'da lodos etkisini gösteriyor. Bu nedenle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı açıklandı.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı kaydedildi.

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

Etiketler istanbul lodos şehir hatları vapur vapur seferleri
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