İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek ?

Güne yağışla başlayan İstanbul’da, tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar yağmurlukları ve şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, yağmura dışarıda yakalananlar ise otobüs durakları, simitçi şemsiyeleri, apartman girişi gibi kapalı yerlere sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Yağış nedeniyle bazı yollarda da su birikintileri oluştu.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da yağışlar yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edecek. Pazar günü ise parçalı bulutlu ve sıcak geçeceği tahmin ediliyor.