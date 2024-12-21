İstanbul'da yağmur öncesi kartpostallık manzara
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Öğle saatlerinde havanın kararmasıyla İstanbul Boğazı’nda kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul’da öğle saatlerinde hava birden karardı. Yağmur başlamadan önce İstanbul Boğazı’nda kartpostallık görüntüler oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde oluşan bulutlar güzel görüntü oluşturdu.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol