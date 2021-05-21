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İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk haritası kızardı

İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk haritası kızardı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar etkisini artırdı. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi. Günün öğlen saatlerinde yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. İşe giden yurttaşların yola çıkmasıyla E-5 üzerinde araçlar hareketliliğe neden oldu.

Ataşehir, Kadıköy yönünde yağmurunda etkisiyle zeminin kayganlaşmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman duran araç trafiğinde E-5 üzerinde yoğun trafik meydana geldi. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan yurttaşlar üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 12.30 sıralarında yüzde 76’yı gösterdi. 

Etiketler istanbul trafik yağmur
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