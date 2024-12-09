İstanbul'da yağmurla birlikte trafik kilitlendi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

AKOM'dan dün yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Bazı kişilerin şemsiyeleriyle yağmurdan korunduğu görülürken bazı kişiler ise otobüs duraklarına sığındı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 17.30 itibariyle yüzde 81'e ulaştı.

DHA