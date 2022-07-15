İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait mezarlar tahrip edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Mezarlığı’nda Yahudilere ait mezar taşları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, 36 mezar taşının kırıldığı belirtilen olayla ilgili olarak sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yayınladı.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın açıklamasında "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN SOYLU: FAİLLERİN 2'Sİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganlardan 2'sinin yakalandığını duyurdu.

Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir" dedi.