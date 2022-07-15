  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı

İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait mezarlar tahrip edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Mezarlığı’nda Yahudilere ait mezar taşları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, 36 mezar taşının kırıldığı belirtilen olayla ilgili olarak sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yayınladı.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın açıklamasında "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN SOYLU: FAİLLERİN 2'Sİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganlardan 2'sinin yakalandığını duyurdu. 

Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Etiketler beyoğlu mezarlığa saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kim Min-jae'nin yeni takımı belli oldu
49'luk Gülben Ergen bikiniyle poz verdi
KYK borcu düzenlemesi için kritik tarih belli oldu
Haiti'de şiddetli çatışmalar: 89 kişi öldü
Hızı 90 km'ye çıktı! Poyraz fırtınası tekneleri batırdı
Dolar, Euro ve altın fiyatlarında dikkat çeken hareket
Datça ve İzmir'deki orman yangınında büyük ihmal
Unutulmayacak fotoğraflarla 15 Temmuz gecesi
Dünyanın kanı dondu! DEAŞ usulü toplu infaz dehşeti!
7 yıllık aşkta mutlu son! Ünlü çift Almanya'da evlendi