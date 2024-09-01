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İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na tekme tokat saldırı

İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na tekme tokat saldırı
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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, İstanbul Kadıköy'de saldırıya uğradı. Adalet Bakanı Tunç, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, İstanbul Kadıköy'de bir otoparkta saldırıya uğradı. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."

AA

Etiketler Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen saldırı otopark
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