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İstanbul'da yarın bazı metro seferleri iptale edildi

İstanbul'da yarın bazı metro seferleri iptale edildi

Yarın saat 11.00 itibariyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacak.

Yarın, İstanbul'da bazı metro seferlerinin yapılmayacağı duyuruldu. 

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

''İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır''

Ayrıca, yarın Parkorman’da gerçekleşecek etkinlikler nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı sefeleri 01.00’e kadar uzatıldı.

Etiketler metro sefer iptal
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