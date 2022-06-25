İstanbul'da yarın bazı metro seferleri iptale edildi
Yarın saat 11.00 itibariyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacak.
Yarın, İstanbul'da bazı metro seferlerinin yapılmayacağı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
''İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır''
Ayrıca, yarın Parkorman’da gerçekleşecek etkinlikler nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı sefeleri 01.00’e kadar uzatıldı.
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