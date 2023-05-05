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İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 20 kişi gözaltında

İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 20 kişi gözaltında
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İstanbul’da düzenlenen yasadışı bahis operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sanal ortamda yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin "QR kod" yöntemiyle bankamatiklerden yasadışı bahis paralarını çektikleri ve 'kasacı' olarak tabir edilen şebeke üyeleri vasıtasıyla bu paraları taşıdıkları tespit edildi.

 Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 29 cep telefonu, 26 sim kart, 4 dizüstü bilgisayar, 6 taşınabilir bellek, 3 hafıza kartı, tablet bilgisayar, 4 adet hard disk, 205 bin 795 lira ve 613 dolar ele geçirildi.

Etiketler istanbul gözaltı yasa dışı bahis
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