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  3. 21 Ağustos 2020 22:10

İstanbul'da ''Yeditepe Huzur'' denetimi

İstanbul'da helikopter destekli yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde şüpheli araçlar didik didik aranırken, araçta bulunanlara genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul'da ''Yeditepe Huzur'' denetimi
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Denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçelerin Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi.

Beyoğlu Taksim Meydanı ve Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde de denetimler yapıldı. Polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaparken, araçta bulunanlara ise genel bilgi taraması (GBT) yaptı.

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