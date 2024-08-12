İstanbul'da yıkılma tehlikesi: Tramvay seferleri durduruldu
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İstanbul'da Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Soğanlı-Bağcılar arası seferler yapılamıyor.
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.
Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.
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