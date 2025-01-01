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İstanbul'da yılbaşı denetimlerinin bilançosu belli oldu

İstanbul'da yılbaşı denetimlerinin bilançosu belli oldu
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İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde farklı suçlardan araması olan 150 kişi yakalanırken olaylara karışan 44 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı nedeniyle hazırlanan güvenlik tedbirleri kapsamında kent geleninde toplam 55 bin 225 polis memuru görev aldı. Gece boyunca kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde 86 bin 154 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusu yapıldı. Sorgu sırasında farklı suçlardan arandığı belirlenen 150 kişi yakalandı. Aynı zamanda gece boyunca farklı adli suçlara karıştıkları tespit edilen 44 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda 88 kişiye ise 225 bin 964 lira adli ve idari para cezası kesildi.

133 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik noktalarında da denetimlerini devam ettiren ekipler, 21 bin 721 aracı kontrol etti. Yapılan denetimlerde 133 araç trafikten men edilirken 663 araca toplam 3 milyon 174 bin 908 lira para cezası yazıldı. 754 umuma açık iş yerini kontrol eden polis, 17 iş yerine 65 bin lira para cezası uyguladı. Ayrıca durdurulan kişiler ve araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 25 tabanca, 3 av tüfeği, 206 mermi, 20 kurusıkı tabanca, 4 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA

Etiketler istanbul yılbaşı denetim GBT
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