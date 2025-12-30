  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da yılbaşı kuşatması! Onbinlerce polis sahada olacak!

İstanbul'da yılbaşı kuşatması... Onbinlerce polis sahada olacak

İstanbul'da yılbaşı kuşatması... Onbinlerce polis sahada olacak
Güncelleme:

İstanbul Valiliği, yeni yıl tedbirlerini tek tek açıkladı. İstanbul genelinde 50 bini aşkın güvenlik personelinin sahada olacağı açıklanırken, sağlık, itfaiye ve acil durum ekipleri 24 saat teyakkuzda olacak. İstanbul'un 8 ilçesine de ağır tonajlı araç girişleri yasaklandı.

İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri kapsamında alınan güvenlik önlemlerini ve alınan tedbirleri açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz; Bin 661 noktada 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personelle etkin ve yoğun denetimler yapacaktır. Bütün hastanelerimiz 24 saat sağlık hizmeti vermeye devam edecek. 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli Bin 304 sağlık personeliyle görevinin başında olacaktır. AFAD, AKOM, itfaiye birimlerimiz yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacaktır.

Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürecektir.

Ticaret Müdürlüğümüz, 90 personelden oluşan 33 ekiple vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak, fahiş fiyat nedeniyle muhtemel mağduriyetleri engellemek için denetimlerine devam edecektir.

Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir.

Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.

Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08:00'den 1 Ocak Perşembe sabah saat 12:00'a kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

DHA / İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı: ''Manipülasyon var, listemizden çıkardık''
İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı: ''Manipülasyon var, listemizden çıkardık''
Üç polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda dikkat çeken detaylar! 4 ay önce...
Üç polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda dikkat çeken detaylar! 4 ay önce...
Okullarda kar tatili uzatıldı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
Okullarda kar tatili uzatıldı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
İstanbul'a neden yağmur ve kar yağmadığı bir kez daha kanıtlandı
İstanbul'a neden yağmur ve kar yağmadığı bir kez daha kanıtlandı
Polis ile IŞİD'li teröristler arasında çatışmadan acı haber: 3 evladımız şehit düştü!
Polis ile IŞİD'li teröristler arasında çatışmadan acı haber: 3 evladımız şehit düştü!
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede!
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede!
Yalova'da 3 şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı!
Yalova'da 3 şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı!
Türkiye onlara cennet... Yılbaşı öncesi akın akın geldiler!
Türkiye onlara cennet... Yılbaşı öncesi akın akın geldiler!
Etiketler polis istanbul valilik istanbul valiliği yeni yıl tedbirleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor! Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor! Kar bastırdı, yol dondu, D-100 karayolunda kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı! Kar bastırdı, yol dondu, D-100 karayolunda kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı! Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET Avrupa'ya ihraç ediliyor! Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET Avrupa'ya ihraç ediliyor! Fenerbahçe tribün liderine İstanbul'da silahlı saldırı! Fenerbahçe tribün liderine İstanbul'da silahlı saldırı! Yalova irtibatlı DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 100'den fazla gözaltı var! Yalova irtibatlı DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 100'den fazla gözaltı var! Türkiye'deki yoksulluk oranı ve en yoksul iller belli oldu Türkiye'deki yoksulluk oranı ve en yoksul iller belli oldu Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede! İstanbul'da lüks oto galeride 11 milyar TL'lik vurgun iddiası! İstanbul'da lüks oto galeride 11 milyar TL'lik vurgun iddiası! Sosyal medyada ''operasyon paylaşımı'' operasyonu! Sosyal medyada ''operasyon paylaşımı'' operasyonu! Trump, Netanyahu geçtiği kameraların karşısında Erdoğan'ı övmeye doyamadı Trump, Netanyahu geçtiği kameraların karşısında Erdoğan'ı övmeye doyamadı
Ünlü futbol yorumcusu eski milli futbolcu yoğun bakımda! Ünlü futbol yorumcusu eski milli futbolcu yoğun bakımda! Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı Bu iddia olay olacak: ''DEAŞ'lı sandıklarınız aslında PKK'lı!'' Bu iddia olay olacak: ''DEAŞ'lı sandıklarınız aslında PKK'lı!'' Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı tutuklandı Yeni yıl gelmeden zamları gelmeye başladı: Bir sigara markasına 5 TL zam geldi! Yeni yıl gelmeden zamları gelmeye başladı: Bir sigara markasına 5 TL zam geldi! Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz ayrılık: Usta oyuncu veda ediyor Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz ayrılık: Usta oyuncu veda ediyor Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur futbolda bahis soruşturmasında tutuklandı Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur futbolda bahis soruşturmasında tutuklandı Ekranların yakışıklı oyuncusu sessiz sedasız nikah masasına oturup ''evet'' dedi Ekranların yakışıklı oyuncusu sessiz sedasız nikah masasına oturup ''evet'' dedi Üniversiteli Ayşe'nin katil zanlısı eski polis bir itiraz bir itiraf! Üniversiteli Ayşe'nin katil zanlısı eski polis bir itiraz bir itiraf! Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama