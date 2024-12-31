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İstanbul'da yılbaşı trafiği erken başladı

İstanbul'da yılbaşı trafiği erken başladı
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İstanbul'da yılın son gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 16.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.

İstanbul’da yılbaşı trafiği saat 16.00 itibarıyla etkisini hissettirmeye başladı.

Megakentte trafik yoğunluğu saat 16.00 yüzde 62 olarak ölçüldü.

Kentin Avrupa yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa çıkışında başlayan trafik Haliç Köprüsü’ne kadar sürüyor.

D100 Karayolu’nda Cevizlibağ’da yeniden başlayan trafik Atatürk Havalimanı kavşağına kadar etkili oluyor.

Havalimanı geçişi sonrası Küçükçekmece’de başlayan trafik aralıklarla Beylikdüzü’ne kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu’nda ise Mahmutbey Gişeleri’nde yoğunluk var.

Seyrantepe – 5. Levent arasında da trafik durma noktasında.

FSM'DEN ANADOLU'YA GEÇİŞ YOĞUN

TEM Otoyolu’nun Anadolu geçişi ise en yoğun yerlerden. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Anadolu geçişi kuyruğu Hasdal sapağından başlıyor.

Anadolu Yakası’nda TEM trafiği ise Ataşehir’den başlıyor.

Bu yakada D100’de de yoğunluk var. Uzunçayı’dan başlayan trafik Maltepe’ye kadar etkili oluyor.

Etiketler istanbul yılbaşı trafik yoğunluğu
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